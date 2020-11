Milan, Calabria: "Pioli? All'inizio qualche discussione di troppo, ora abbiamo un rapporto forte"

Intervistato da StarCasinò Sport, il terzino del Milan, Davide Calabria, ha ripercorso la sua carriera soffermandosi ovviamente anche sull'attualità e sul bel momento personale e di squadra: "Pioli? Col mister i primi tempi abbiamo avuto qualche discussione di troppo. Da uomini ci siamo affrontati, abbiamo discusso su quello che non andava. Dal giorno dopo siamo riusciti a creare un rapporto che è molto forte, così come quello con tutta la squadra. Non è un caso se una squadra fa bene o male. Se si lega molto uno inconsciamente dà qualcosa in più. Noi stiamo dando tanto e il mister sta dando tanto a noi, speriamo possa tornare il più presto possibile".