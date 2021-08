Milan, Calabria: "Positivo non aver cambiato tecnico. Mercato? Qualcuno manca"

Ai microfoni di Sky dopo l'amichevole con il Panathinaikos, il difensore del Milan Davide Calabria ha commentato la vittoria contro i greci: "Sono contento della prestazione mia e della squadra, speriamo sia un buon punto di partenza per sperare di cominciare al meglio il campionato. Queste partite sono servite per trovare il modo giustod i giocare".

Su Giroud.

"Giroud è un grande giocatore: ha vinto tantissimo nella sua carriera e dobbiamo trovare solo il ritmo giusto con lui. E' un giocatore affermato, non devo parlare di lui: era quello che cercavamo. Era importante che trovasse il goal e aspettiamo anche Ibra: avere una coppia così di attaccanti può farci solo bene".

Sul mercato.

"Non aver cambiato allenatore è un fatto positivo perché possiamo portare avanti il lavoro fatto negli ultimi mesi, la mentalità e il gioco che abbiamo. La società si è mossa bene, in anticipo, manca ancora qualcuno. E' stato un mercato lento, ma gli ultimi mesi non hanno fatto bene alla società. Poi comunque siamo contenti così: stiamo facendo tutti bene".

Sul ritorno del pubblico.

"Bellissimo, ci sono mancati e non vedo l'ora di tornare a vedere San Siro pieno. L'obiettivo del Milan è far meglio dell'anno scorso, quando abbiamo fatto un campionato che nessuno si aspettava, a parte noi. Abbiamo nuovi giocatori con tanta voglia di fare e quelli vecchi che vogliono migliorarsi".