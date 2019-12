© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria è il nuovo obiettivo per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il giocatore dall'arrivo di Pioli è diventato la riserva di Conti e davanti a un'offerta da almeno 15 milioni di euro potrebbe lasciare i rossoneri a cui non dispiacerebbe fare una lauta plusvalenza col prodotto del proprio vivaio. Oltre ai viola, in corsa per l'esterno, c'è anche il Siviglia.