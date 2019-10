Milan, Calabria può partire: Celik, Dumfries e Sidibè per sostituirlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un rinforzo in ogni reparto. Secondo Tuttosport il Milan, inteso come società, sta lavorando in questa direzione in vista del mercato di gennaio. Il primo intervento sarà probabilmente in difesa sulla destra, visti i problemi e la flessione nel rendimento di Davide Calabria e Andrea Conti. E uno di loro due potrebbe quindi partire, con Calabria primo indiziato (ha mercato in Spagna) visto che porterebbe in dote una plusvalenza pura.

I nomi - Il primo della lista è Zeki Celik, terzino del Lille valutato 20 milioni di euro. Ma se il club francese dovesse uscire dalle coppe europee, il prezzo potrebbe scendere. Gli altri nomi? Denzel Dumfries del PSV e Djibril Sidibè del Monaco.