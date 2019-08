Milan, Calabria: "Rinnoverò dopo il mercato. L'obiettivo è la Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Calabria, esterno del Milan, ha parlato a Sky Sport:

Un'estate particolare per te, visto l'infortunio...

"Ero un po' triste perché nella parte calda della stagione non poter giocare mi hanno bruciato. Purtroppo però si è rivelato un infortunio più grave del previsto. Ho lottato per andare all'Europeo dopo due anni di lavoro ma purtroppo non sono riuscito ad andare perché era troppo rischioso. Abbiamo deciso con la Nazionale di non rischiare niente".

"Calabria intoccabile". Come ha vissuto questa scelta del club?

"Sono stato molto contento perché nonostante qualche offerta il club ci ha riferito che facevo parte del progetto e fa piacere sapere di essere importante per il mister e il club. Spero di ricambiare la fiducia. Il rinnovo si farà, non c'è fretta, ne parleremo a fine mercato".

Sta attraversando uno dei suoi migliori momenti da quando è nel calcio. Cosa si aspetta da questa stagione?

"Sono molto in fiducia grazie al club e al mister. E' un nuovo inizio per tutti e io sono molto motivato. Mi sento molto pronto e carico e non vedo l'ora di iniziare a giocare".

Dove pensa di poter arrivare?

"Sono convinto di avere tanti margini e con l'aiuto del mister il suo modo di lavorare può permettermi di crescere ancora. Posso migliorare sia in difesa che in attacco. Limando i dettagli può essere un'annata molto importante per me".

Un mese di Giampaolo al Milan. Ce lo racconta?

"Mi aspettavo il suo amore per la tattica. Si è visto subito perché dopo solo un mese abbiamo mostrato i miglioramenti di gioco stando attenti alle sue richieste. E' un maniaco dei dettagli. Nel suo modo di giocare, se sbaglia uno sbagliano tutti. Dovremo essere molto concentrati per fare una grande stagione e sono molto fiducioso".

Cosa ha significato Gattuso nella sua crescita?

"Mi ha sempre parlato ed è sempre stato molto soddisfatto di quello che ho fatto. Fin dal primo giorno mi ha sempre detto che potevo crescere da giocatore importante. Mi ha spronato non solo in partita ma anche in allenamento. Mi ha convinto col suo modo di essere, mi ha fatto capire cosa significa non mollare mai".

Cosa significa avere la fiducia da parte di Maldini?

"Ho sempre detto che è il mio idolo e mi fa molto piacere lavorare con lui. E' il nostro punto di riferimento. E' bello che sia lui che decide. Mi dà una sensazione strana visto che lo vedevo sempre in tv e ora ci posso parlare tutti i giorni".

La Nazionale maggiore?

"E' un mio obiettivo anche se sono concentrato a fare bene al Milan. La Nazionale è una conseguenza. Il ct fa le sue scelte e spero di poter fare benissimo in rossonero per poi arrivare in maglia azzurra".

Qual è l'obiettivo del Milan?

"E' cambiata ancora tanto sia la società che la squadra. Siamo più giovani dell'anno scorso e non andare in Europa League ci fa stare concentrati senza pensare a cose esterne. L'obiettivo resta la Champions, che abbiamo perso per 5 minuti l'anno scorso. Non vogliamo creare troppe ambizioni intorno a questo obiettivo, ma prima o poi se ne parlerà perché essendo il Milan sappiamo che dobbiamo tornare lì. Adesso aspetteremo quelli nuovi, lavoreremo e penso che poi in Champions potremo arrivare".

C'è un giocatore che l'ha stupita più degli altri?

"Abbiamo fatto degli acquisti mirati per il gioco di Giampaolo. Sono tutti calciatori che possono tornare utili alla squadra. Tutti sono arrivati molto disponibili e si fanno intendere nonostante i limiti della lingua. Tutti sono molto attenti per sapere cosa fare in campo. Sono fiducioso in tutti. Voglio aspettare che arrivino tutti anche se sono curioso di vedere Bennacer che mi ha impressionato quando abbiamo giocato contro l'Empoli. L'ho visto bene anche in Coppa d'Africa e lo aspettiamo a braccia aperte".

Le manca un po' Cutrone per il percorso di crescita fatto insieme a lui e Locatelli?

"E' ovvio che mi sia dispiaciuto il suo addio e che mi manchi. Però è normale questo cambio. Era giusto separarsi per crescere entrambi. L'ho sentito in questi giorni e mi ha detto che si trova molto bene al Wolverhampton".