© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sky, l'esterno del Milan Davide Calabria ha parlato anche dei nuovi acquisti rossoneri: "Abbiamo fatto degli acquisti mirati per il gioco di Giampaolo. Sono tutti calciatori che possono tornare utili alla squadra. Tutti sono arrivati molto disponibili e si fanno intendere nonostante i limiti della lingua. Tutti sono molto attenti per sapere cosa fare in campo. Sono fiducioso in tutti. Voglio aspettare che arrivino tutti anche se sono curioso di vedere Bennacer che mi ha impressionato quando abbiamo giocato contro l'Empoli. L'ho visto bene anche in Coppa d'Africa e lo aspettiamo a braccia aperte".