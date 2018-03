Milan, Calabria: "Voglio restare a lungo. Gattuso molto preparato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato un intervista al QS in vista della sfida contro la Juventus: "Partita difficile contro una squadra fortissima. In quello stadio poi sanno sfruttare ogni situazione. Hanno tutti fenomeni, gente che giocherebbe ovunque e sa creare un’occasione anche da una palla contesa. Bonucci? Io sono curioso. Qualcuno lo contesterà, altri gli concederanno i meritati applausi. De Sciglio? Abbiamo fatto lo stesso percorso, sarà bello giocare contro di lui. Ecco, non azzardatevi a paragonarmi a Maldini come avete fatto con lui. È da fuori di testa. Gattuso? È un martello, negli ultimi 5’ fatichi magari ad accettare i suoi rimproveri ma servono a spronarci. Non me lo aspettavo così preparato. Ma al Milan ha vinto tutto, è stato allenato dai migliori, è normale avesse poco da imparare. Le voci sulla società? Lo stipendio arriva e la società è presente. Quanto vale oggi Calabria? Zero euro perché voglio restare al Milan. Mi sembra che i prezzi di mercato sia fuori scala ormai, senza senso logico. Donnarumma? Gigio è un fenomeno, il Milan ha un grande futuro. Non capisco perché dovrebbe andarsene".