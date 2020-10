Milan, Calabria: "Voglio vincere tutto con questa maglia. È lo stesso obiettivo di Donnarumma"

Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista al terzino del Milan Davide Calabria: "Voglio vincere il più possibile con questi colori, sono cresiuto con questa maglia quindi il mio sogno è vincere tutto con il Milan".

In estate ci sono state richieste ma la società l'ha tolta dal mercato

"Ho avuto qualche chiamata ma il Milan non mi hai messo in discussione. Avere giocatori cresciuti nel settore giovanile è importante per la società. Pure se ho solo 23 anni è fondamentale per il club avere giocatori che sappiano cosa voglia dire San Siro e Milanello. Li ringrazio della fiducia e ora voglio dimostrare sul campo le mie qualità".

Donnarumma è coinvolto nel progetto rossonero?

"Si parla tanto di Gigio ma è normale, visto che è un giocatore fenomenale. Con noi è sempre sereno, pensa solo a fare bene con il Milan. Lui vuole continuare con questo club e tornare a vincere".

