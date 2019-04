Milan, Caldara è il grande intrigo ma Gattuso non vuole rischiarlo

Mattia Caldara è uno dei grandi intrighi della stagione milanista. Da oltre un mese è pronto per esordire in Serie A con la maglia rossonera, ma è rimasto sempre in panchina. Arrivato l'estate scorsa dalla Juventus, ha subito un grave infortunio a settembre che lo ha tenuto per tanto lontano dal campo di gioco. Per ora ha disputato solo una gara nel Milan, ma Gattuso sta pensando al futuro e non lo vuole rischiare per evitare che possa ricadere in un nuovo ko che ne segnerebbe un'altra parte della carriera. Su di lui il Milan punta forte in vista del prossimo campionato, dove dovrebbe diventare il titolare inamovibile insieme a Romagnoli. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.