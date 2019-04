Milan, Caldara: "Ho tantissima voglia di giocare. Siamo pronti"

Il difensore del Milan Mattia Caldara ha parlato ai microfoni di Milan TV presentando la sfida di stasera contro la Lazio: “È stata una settimana intensa, ci siamo preparati bene e non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo preparato la partita come sempre, sappiamo che giocano con il 3-5-2, ci siamo allenati molto su questo. Ho tantissima voglia di giocare, è un mese che mi alleno con la squadra e non vedo l’ora di dare il mio contributo”, ha concluso.