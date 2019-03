Prima della sfida contro il Chievo, Mattia Caldara è intervenuto ai microfoni di DAZN: "E' stato bello tornare tra i convocati, viviamo di questo, è come se manca qualcosa se non siamo con i compagni, stasera dobbiamo vincere perché è la cosa più importante. Cosa è cambiato? Da inizio stagione abbiamo lavorare molto sulla fase difensivo, prima prendevamo gol per sfortuna, il lavoro quotidiano penso che abbia aiutato a livello difensivo, dobbiamo continuare su questa strada perché questo è ciò che conta di più".