© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Atalanta a caccia di rinforzi durante il mercato di gennaio. Si parte dalla difesa: come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, Kjaer fatica ad inserirsi nei meccanismi della Dea e potrebbe partire a gennaio. La priorità è trovare un sostituto già pronto, uno come Mattia Caldara. Il centrale conosce alla perfezione il gioco di Gasperini, tutto però dipende dal Milan, che ha speso 25 milioni per acquistarlo dalla Juventus. Piace anche Jean-Clair Todibo, classe ‘99 del Barcellona, sul quale però appare in vantaggio il Milan.