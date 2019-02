© foto di J.M.Colomo

Mattia Caldara, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È stato un momento difficile, non mi era mai capitato di stare così lontano dal campo. adesso penso solo al futuro però. Gattuso mi è sempre stato vicino e lo ringrazio per questo. Non vedo l'ora di tornare a giocare con il resto della squadra. A Bergamo ho visto un milan maturo, vogliamo il quarto posto ed è il nostro obiettivo. Paquetà mi ha sorpreso tanto, non solo a livello tecnico ma anche sul piano tattico. Piatek invece lo avevo visto al Genoa, è molto forte".