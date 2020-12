Milan, Calhanoglu abbassa le pretese: nessun club è pronto ad offrirgli 7 milioni all'anno

La richiesta di 7 milioni di ingaggio per firmare il rinnovo contrattuale da parte dell'agente di Hakan Calhanoglu rischia di essere controproducente per l'eventuale cessione del calciatore che non disdegnerebbe affatto l'idea di restare in rossonero. Tale cifra è fuori portata anche per le eventuali pretendenti, in primis la Juventus, che è sì interessata ma che non sarebbe mai arrivata a questa proposta. Il procuratore non ha nessuna bozza d'accordo per l'eventuale firma a parametro zero e questo gioca a favore del Milan, fermi alla proposta di 4 milioni netti a stagione. Le pretese si stanno abbassando via via che passa il tempo e con un ulteriore passo verso i rossoneri, il prolungamento potrebbe diventare, a sorpresa, realtà. L'incontro decisivo dovrebbe arrivare entro Natale, con Stipic, agente del calciatore turco, atteso a Milano da Maldini e Massara. A riportarlo è Tuttosport.