© foto di Giacomo Morini

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni dell'International Champions Cup nel post partita della sconfitta contro il Manchester United ai calci di rigore: "Abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo retto bene in difesa e abbiamo controllato il match per lunghi tratti della gara. Dobbiamo essere soddisfatti. Ringrazio i tifosi per averci seguiti così in grande numero".