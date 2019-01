© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hakan Calhanoglu, esterno offensivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Napoli: "Anche io aspetto il mio gol, perché ci provo sempre in campo. Ho bisogno di un po' di fortuna. L'importante però è non mollare. Se io sono in campo e vinciamo va bene lo stesso".