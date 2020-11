Milan, Calhanoglu ancora non rinnova: l'agente lo propone a Juventus e Inter

Potrebbe essere uno dei prossimi tormentoni in fase di calciomercato. Hakan Calhanoglu è in scadenza con il Milan il prossimo giugno e, per il momento, la trattativa per il rinnovo risulterebbe ancora bloccata. Nel frattempo, si legge sulle colonne di Tuttosport, il procuratore del giocatore starebbe proponendo il suo assistito a diversi club e in Italia potrebbe aprirsi un derby d’Italia con Juventus e Inter interessate al trequartista di mister Stefano Pioli.

Juve in vantaggio - Fonti turche, si legge sul quotidiano, darebbero i bianconeri in vantaggio sui nerazzurri con l’operazione che potrebbe prendere quota la prossima estate. Nel caso in cui invece si parlasse del giocatore a gennaio, remota possibilità, il ds Paratici potrebbe inserire all’interno della trattativa Federico Bernardeschi.