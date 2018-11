Milan, Calhanoglu: "Contento della mia serata, vittoria importante"

© foto di PHOTOVIEWS

Hakan Calhanoglu, esterno offensivo del Milan, analizza così la vittoria per 5-2 contro il Dudelange ai microfoni di Sky Sport: “Faccio i complimenti al Dudelange per la bella prova odierna. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, contro una squadra arrivata a San Siro con grandi motivazioni. Dopo il loro 2-1 abbiamo aumentato il pressing e chiuso in bellezza. Sono molto contento per la mia gara, ringrazio squadra e stadio perché credono da sempre in me. Il mio primo obiettivo è sempre la squadra, sono felice di questa serata”.

Sei soddisfatto della tua stagione fin qui?

“Posso assolutamente migliorare, voglio continuare a giocare in questa maniera, come oggi. Voglio essere importante per questo club. Fare gol per me non è l’unica cosa che conta”.