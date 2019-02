© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hakan Calhanoglu deve accendersi dopo aver ritrovato la serenità che pareva aver perso nei mesi precedenti al mercato. Serve una svolta sul campo, perché al di là della fiducia incondizionata da parte di Gattuso, i rossoneri hanno bisogno che il tedesco si riprenda la scena. Anche perché in chiave mercato, nel caso in cui non dovesse arrivare un cambio di marcia nei prossimi 4 mesi, sarebbe uno dei primi a finire sulla lista dei partenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.