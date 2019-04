© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Hakan Calhanoglu ha commentato Milan-Lazio ai microfoni di Milan Tv: “Importantissima vittoria, abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo giocato con cuore e voglia. È importante. La Lazio ha una partita in meno di noi, per questo dico che era importante. Vogliamo continuare così, andiamo a Parma e vogliamo vincere tutte le partite. Sono contento perché abbiamo vinto la gara. Io e Suso vicini siamo anche più forti ma lo decide il Mister come si gioca. Tifosi? Dobbiamo dire solo grazie per i tifosi venuti a San Siro. Continuiamo così tutti insieme. Quarto posto? Tutte le partite sono finali. Alziamo la testa e recuperiamo e vediamo partita per partita. Anche la Coppa Italia sarà importante”.