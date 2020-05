Milan, Calhanoglu: "Il calcio è la nostra vita. Rangnick? Mi piace quanto Pioli"

Ospite di SkySport24 Hakan Calhanoglu, attaccante del Milan, ha raccontato il suo punto di vista sul momento attuale, fra la ripresa degli allenamenti e il possibile via libera al campionato, fino ad arrivare a Ralf Rangnick, possibile nuovo allenatore del Milan.

Sul virus: "Adesso ho meno paura, ma non ne avevo anche quando è arrivato il Coronavirus. Se ti deve prendere ti prende. Spero che potremo ripartire a giocare perché il calcio è la nostra vita".

Sugli allenamenti distanziati: "Gli allenamenti così non sono il massimo. Mi mancano gli allenamenti di gruppo, mi mancano i compagni, i miei amici".

Sulla ripresa del calcio in Italia: "Seguiamo le notizie tutti i giorni ma cambiano sempre di settimana in settimana, così mentalmente è difficile per noi".

Su Rangnick: "Lo conosco attraverso alcuni miei compagni che lo hanno avuto come allenatore. Se Rangnick arriva o no non dipende da me. Io rispetto tutti, sia lui che Pioli. Mi piacciono entrambi".

Sugli obiettivi: "Conquistare l'Europa League e la Coppa Italia. Vogliamo fare bene in entrambe le competizioni".