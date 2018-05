Milan, Calhanoglu: "Importante migliorarsi sempre, ora sto bene"

Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, parla così ai microfoni di MilanTv ricordando i suoi primi mesi a Milanello e le difficoltà incontrate: “Si è vero, i primi mesi sono stati molto duri per me perché l’italiano è difficile. Ho avuto bisogno di tempo per impararlo e parlarlo con i miei compagni e per comprendere lo stile di vita. Quando è arrivato Gattuso per me le cose sono state più semplici perché parla anche inglese e quindi è stato più facile comunicare con lui e con il suo staff che parla inglese ma ho imparato anche la vostra cultura e le vostre abitudini. Mi piace l’Italia, i miei compagni sono molto affettuosi e mi trovo bene in questa squadra. Rino mi ha cambiato molto, adesso sono più sicuro di me, riesco a parlare meglio e a comunicare con i miei compagni. Posso giocare con più facilità il mio calcio e quello che mi chiede Gattuso. Per questo vedete che sono migliorato, è evidente prima perdevo troppi palloni e non lottavo per recuperarli perché la mia condizione non era ottima. Adesso sto bene, mi sento forte e ho fiducia in me stesso. Le ultime partite sono andate bene anche grazie al lavoro della squadra, non è tanto importante segnare o non segnare ma migliorarsi tutti i giorni”.