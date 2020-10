Milan, Calhanoglu in scadenza: pressing del Manchester United

vedi letture

Il Manchester United è in pressing su Calhanoglu. Il quotidiano Tuttosport si sofferma sul futuro del giocatore turco, il cui contratto con il Milan scadrà nel 2021. Le richieste iniziali del suo agente (6.5-7 milioni all’anno) sono irreali: approfittando dello stallo nella trattativa, i Red Devils potrebbero tornare alla carica, anche perché potrebbero prendere il giocatore a parametro a partire da febbraio. La situazione è in continua evoluzione: per ora Calhanoglu non si espone e pensa solo al campo.