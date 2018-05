Milan, Calhanoglu: "Juve forte ma lo siamo anche noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca poco ormai alla finale di Coppa Italia e il giocatore del Milan Hakan Calhanoglu ha parlato della sfida contro la Juventus: "Vogliamo vincere contro la Juventus, un successo sarebbe importante per la mentalità e ci permetterebbe di andare direttamente in Europa League. Non sarà facile perché i bianconeri sono una squadra forte ma in questo momento anche noi lo siamo. Dovremo dare il massimo di noi stessi, non dobbiamo pensare solo nell'ottica dei 90 minuti ma dei 120. Bisognerà giocare con il cuore pure per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto nei momenti migliori e in quelli difficili. Se dovessimo avere la meglio cambierebbe tutto per noi in vista della stagione. Al ritorno allo Stadium, se non fosse stato per la traversa, avrei segnato a Buffon e credo che avremmo portato a casa i tre punti: in campionato abbiamo disputato due buone partite", le sue parole a Premium Sport riportate da TuttoJuve.com.