Milan, Calhanoglu: "Olympiacos forte, Gattuso molto importante per me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Entrato in campo al 55' nella sfida tra Milan e Olympiacos, il centrocampista rossonero Hakan Calhanoglu ha parlato al 90' al microfono di Sky Sport. "L'Olympiacos è una squadra forte. Abbiamo fatto bene io e Cutrone. Abbiamo pressato, giocato bene. Patrick ha fatto due gol importanti", ha detto.

Gattuso è importante per te? "Sì, certamente. Voglio ringraziarlo, pensa spesso a me anche col suo staff. Parla sempre con me, anche quando non gioco bene. Lui sa che ho qualità, io voglio continuare come oggi. C'è bisogno di fare bene, domenica contro il Chievo sarà una gara importante per noi. Vogliamo vincere in casa".

Di cosa c'era bisogno quando siete entrati in campo? Cosa ha chiesto di fare Gattuso? "Di pressare, non era facile entrare e fare bene. Credo che ho fatto bene insieme a Cutrone".