Milan, Calhanoglu: "Pensiamo già alla prossima: vinciamo a San Siro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistata in casa del Bologna, Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "Voglio sempre vincere e oggi lo abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene. Era importante poi gestire meglio i 90 minuti ma in questo momento non è facile, anche a causa del caldo. Portiamo a casa i tre punti".

Sul gol del vantaggio

"Abbiamo giocato bene, anche con Jack e Suso. È importante aver segnato, ma guardo già alle prossime gare che saranno difficili. Mi vivo una settimana tranquilla con la testa al Verona".

La carica di Gattuso?

"Lavora alla grande con noi, vuole sempre il 100% da tutti. È fondamentale per noi, vogliamo l'Europa League".

Ora il Verona?

"Tutte sono fondamentali, anche la prossima. Evitiamo però l'errore col Benevento, voglio vincere davanti ai nostri tifosi".