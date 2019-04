Milan, Calhanoglu potrebbe andare via: sente il richiamo della Germania

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Milan questa estate è Hakan Calhanoglu. Il suo futuro infatti è per il momento molto incerto anche se il centrocampista ex Bayer Leverkusen ha sempre detto di trovarsi bene a Milano facendo presagire la voglia di continuare in Serie A. Tuttavia pare che Calhanoglu sia uno dei sacrificabili in casa rossonera, complici anche le sue prestazioni altalenanti e una personalità mai spiccata del tutto. Gattuso lo ha sempre difeso e si è sempre opposto alla sua cessione a gennaio, ma se dovesse arrivare un sostituto adeguato allora lo scenario potrebbe cambiare. Il Milan dalla cessione di Calhanoglu potrebbe arrivare a guadagnare fino a 20 milioni di euro, una cifra considerata interessante dal club, dunque le evoluzioni nel mercato estivo potrebbero essere diverse.

Di certo c'è l'interesse di svariati club di Bundesliga che corteggiano da tempo il giocatore turco. come quello del Lipsia che ha bussato alla porta del Milan già nel mercato invernale e sarebbe pronto a riprovarci. Calhanoglu ha già giocato in Germania e non disdegnerebbe un ritorno nel campionato tedesco ma prenderà in considerazione questa ipotesi solo se arriverà un'offerta interessante e se il Milan gli dirà chiaramente di voler fare a meno di lui. Inoltre non è da escludere un possibile interessamento dai club turchi e cinesi.