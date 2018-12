© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver trascinato il Milan a suon di gol e assist nella seconda parte della scorsa stagione, Hakan Calhanoglu ha smesso di incidere. Il turco aveva cominciato bene, giocando un match di grande spessore contro la Roma alla seconda giornata di questo campionato, salvo poi perdersi strada facendo. Un’involuzione per certi versi inspiegabile, che ha spinto i vertici di via Aldo Rossi a riflettere sul futuro del dieci milanista. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, qualora Lucas Paquetà - talento sui cui Leonardo ha scommesso in prima persona - si dimostrasse pronto all’uso, magari come esterno mancino, il Milan potrebbe cedere quindi Calhanoglu già a gennaio. Il problema, però, è trovare un acquirente che consideri il classe '94 un top player da 20 milioni di euro: il RB Lipsia in tal senso è alla finestra, ma ancora non ha presentato offerte.