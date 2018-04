Milan, Calhanoglu recupera. Il turco ci sarà col Bologna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso e il Milan: le condizioni di Hakan Calhanoglu sono buone e il turco, dopo aver saltato le ultime due partite per un'infiammazione al tendine rotuleo, dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Bologna.