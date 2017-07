Milan, Calhanoglu sempre più vicino: alzata l'offerta al Bayer

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan ha piazzato l’accelerata (forse) decisiva sul fronte Calhanoglu. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri si sono avvicinati molto al 23enne trequartista turco. Nel corso della trattativa, i due club si sono ammorbiditi parecchio: il Milan era partito da 15 milioni ed è arrivato a 20, il Bayer Leverkusen, invece, è sceso da 30 a 25 milioni di euro. Oggi potrebbe essere una giornata altrettanto importante per avvicinarsi ulteriormente, magari con tempistiche sufficientemente rapide da permettere la chiusura dell’affare per la settimana prossima, in tempo per il raduno.