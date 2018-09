Milan, Calhanoglu: "Siamo una famiglia, conosciamo la nostra forza"

Pescara, Mancuso: "Così anche nella ripresa per portare a casa il risultato"

Brescia, Gastaldello al 45': "Il mister ci tiene come noi, vogliamo la vittoria"

Cremonese, Mandorlini: "Squadra in crescita. Farò dei cambi"

Le pagelle del Pescara - Doppietta di Mancuso, Fiorillo non impeccabile

Verona, Zaccagni: "L'obiettivo è tornare in Serie A ma pensiamo a noi"

Serie B, Hellas piega Spezia. Corini, gioia da ex contro il Palermo

Lecce, Liverani: "Non c'è stata partita, diamo continuità ai risultati"

Cosenza, i convocati di Braglia: out Schetino e Perina

Le pagelle del Perugia – Delude Melchiorri, Gyomber migliore in campo

Le pagelle del Carpi – Mokulu e Arrighini migliori in campo

Pescara, Pillon: "Squadra compatta, Mancuso gioca ovunque in attacco"

Cremonese, i convocati di Mandorlini: ancora out Montalto e Piccolo

Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu ⚽️🔟 (@hakancalhanoglu) in data: Set 25, 2018 at 8:54 PDT

È un momento delicato in casa Milan, con la squadra di Gattuso ancora incapace di spiccare il volo in campionato. Ma Hakan Calhanoglu, attraverso il proprio profilo Instagram, fa capire che il gruppo rossonero è unito ed è consapevole delle proprie qualità: "Noi siamo una famiglia, conosciamo la nostra forza".

