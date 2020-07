Milan, Calhanoglu su Ibrahimovic: "Ci ha dato una grande mentalità, è importantissimo"

Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky Sport, ha parlato dell'attuale momento in casa rossonera: "Questo è il vero Milan, quello di questi mesi. Vogliamo sempre vincere, abbiamo una grande mentalità, una grande passione, grazie a Zlatan che ci aiuta. E' un giocatore importante per noi, aiuta molto la squadra. Ancora non è finita, guardiamo avanti per la prossima stagione ma siamo pronti".