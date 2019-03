© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del derby di domenica sera, Hakan Calhanoglu ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Abbiamo grande rispetto per l’Inter, sappiamo che sarà durissima e che dovremo dare il 150%, ma noi siamo in grande forma. Ci sentiamo forti, ci sentiamo bene e stiamo facendo un ottimo percorso grazie ai grandi numeri di Piatek. Mi piacerebbe fare l’assist per il gol vittoria di Krzysztof. Lui e Paquetà sono entrati nel gruppo velocemente. Questa è una squadra molto unita, che si aiuta. Siamo più di una famiglia. Il più simpatico per me è Kessie. Chi toglierei all’Inter? Direi Politano. Icardi? Per loro è importante, ma sono faccende che non ci riguardano".