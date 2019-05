© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Hakan Calhanoglu è uno di quelli in uscita dal Milan. Il centrocampista lascerà molto probabilmente il club rossonero a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League, visto che non ha convinto al 100% nella stagione che si sta per concludere, e la società di via Aldo Rossi spera di ricavare almeno 15-20 milioni dalla sua cessione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.