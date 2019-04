© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria di misura per 1-0 contro la Lazio, il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha commentato il match di San Siro ai microfoni di Dazn: “Vogliamo la Champions, continuiamo così e saremo contenti. Abbiamo giocato una buona partita corale – ha analizzato il turco - con cuore e voglia. È importante perché la Lazio ha una partita in meno e dovevamo allungare. Ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto per novanta minuti”, ha concluso Calhanoglu.