Milan, Calhanoglu vorrebbe restare ma la differenza tra domanda e offerta rallenta il rinnovo

Gordon Stipic, agente del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu continua a ripetere che la priorità del calciatore turco è quella di restare in rossonero, ma col 2021 in arrivo è normale che inizino ad arrivare lusinghe dai principali club europei. La scadenza nel prossimo giugno fa gola a tanti, tra tutti il Manchester United ma non solo. La differenza tra i 3,5 milioni proposti dal club di Elliott e i 5 richiesti fanno pensare che la soluzione non sia comunque semplice da trovare e che di accelerazioni all'orizzonte, non se ne vedono. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.