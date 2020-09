Milan, calma e diplomazia per Bakayoko: i rossoneri lavorano ai fianchi del Chelsea

Il Milan lavora ai fianchi e aspetta Tiemoué Bakayoko. È la calma, spiega La Gazzetta dello Sport, la chiave della trattativa col Chelsea per il ritorno del centrocampista francese. L’intesa sulla formula c’è (prestito oneroso con diritto di riscatto), manca quella sulle cifre, perché i Blues chiedono ancora 35 milioni di euro e i rossoneri vorrebbero abbassare il prezzo. Da qui, i sondaggi per Florentino e Soumaré, che però restano piani alternativi non presi in considerazione più di tanto, in attesa che la diplomazia (e la calma a cui ha fatto riferimento lo stesso Maldini ieri) portino a definire l’operazione col Chelsea.