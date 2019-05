Giorno di addii in casa Milan: ancor prima di Gattuso, arriverà quello di Leonardo, che metterà fine alla sua terza avventura rossonera con le dimissioni annunciata già nei giorni scorsi. Per Sky, il primo candidato per la successione rimane Luis Campos, il "Re delle plusvalenze". Potrebbe avere un ruolo da consulente esterno facendo il mercato sia del Milan che del Lille, società finanziata da Elliot.