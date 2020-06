Milan, capolinea Leao. Anche senza Ibra, giocherà ancora Rebic titolare a Lecce

Doveva essere la spalla di Ibrahimovic e invece i tanti passaggi a vuoto hanno reso Rafael Leao l'ennesimo caso da risolvere per il Milan: il lusitano è ai margini nel gruppo di Pioli e nonostante la sciocchezza commessa nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, sarà ancora Ante Rebic il titolare a Lecce alla ripresa del campionato. Pioli, infatti, in assenza di Ibrahimovic, dovrebbe affidare nuovamente al croato il ruolo di prima punta nel 4-2-3-1. Come riporta Tuttosport, l'ex Sporting Lisbona non sarà comunque il centravanti rossonero l'anno prossimo, con Rangnick che si sta già guardando in giro a caccia di occasioni.