Milan-Carrasco, in estate potrebbe riaccendersi la trattativa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan tra qualche mese potrebbe provarci nuovamente per Yannick Carrasco. La sua voglia di tornare in Europa sarà l’ago della bilancia, nonostante i tentativi di diverse squadre durante la finestra invernale di convincere il Dalian Yifang a cederlo in prestito. Il Milan ha insistito molto a gennaio, inserendo nella trattativa anche un diritto di riscatto, ma il club cinese non si è smosso di un centimetro. In estate però le cose potrebbero cambiare nuovamente e Leonardo ha intenzione di riprovarci. “Mi piacerebbe tornare in Europa”, ha confessato il 25enne ex Atletico Madrid. “Molte squadre erano interessate a me quest'inverno, stavamo cercando una soluzione, ma capisco il club. Hanno voluto che restassi". La caccia all’esterno continua e dalla Spagna viene riproposto un nome che già nei mesi scorsi era stato accostato con insistenza ai rossoneri. Si tratta di Quincy Promes del Siviglia, olandese classe 1992 osservato da alcuni emissari del Milan durante le recenti partite della nazionale per le qualificazioni a Euro 2020.

Ieri invece è stato il primo giorno di Krzysztof Piatek a Milanello dopo la doppia sfida giocata con la maglia della nazionale polacca. L’attaccante ha messo la Samp nel mirino e ha voglia di ricominciare a segnare in campionato, anche per vincere la sfida a distanza con Quagliarella per la classifica cannonieri in serie A. Oggi invece sono attesi altri nazionali, come gli italiani Donnarumma e Romagnoli, ma anche Rodriguez, Calhanoglu e Paquetà, entro domani ci sarà il ritorno pure di Kessie. Gattuso man mano avrà tutti i suoi uomini per cercare di preparare al meglio una gara decisiva per il quarto posto contro un avversario organizzato come la Samp di Giampaolo.