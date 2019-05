© foto di www.imagephotoagency.it

E' scoppiato il caso Bakayoko in casa Milan. Il centrocampista francese questa mattina s'è presentato alla seduta d'allenamento con un'ora di ritardo mandando su tutte le furie Gennaro Gattuso.

C'era anche Leonardo, multa in arrivo - Il caso è scoppiato sotto gli occhi di Gattuso e Leonardo, anche lui presente questa mattina a Milanello. Il dirigente brasiliano ha assistito a quanto accaduto e per Bakayoko è in arrivo una multa. Il ritiro andrà avanti fino a lunedì, giorno della sfida contro il Bologna.