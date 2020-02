vedi letture

Milan, Castillejo al 45': "Un po' affaticati, ma vogliamo i tre punti"

Samu Castillejo, esterno del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato così il primo tempo della sfida contro il Torino (1-0, gol di Rebic): “Siamo un po’ affaticati per le due partite giocate con grande intensità contro Inter e Juventus. Dobbiamo ripartire da questo primo tempo per portare i tre punti a casa. Caviglia? L’altro giorno il VAR non ha visto, anche questa volta ho subito un brutto intervento. Vediamo come sto...".