Samu Castillejo partirà dal primo minuto nell'anticipo della Sardegna Arena tra Cagliari e Milan. Il giocatore spagnolo si è così espresso ai microfoni di SkySport a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Quella di oggi, per me, è un'occasione da non sprecare. Ciò che conta è vincere, dobbiamo mettere anima e cuore in campo. Ibrahimovic può dare tanto alla squadra, sia dentro che fuori dal terreno di gioco. Dobbiamo pensare a noi stessi, a cambiare ciò che non è andato bene".