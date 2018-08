Milan, Castillejo: "Felice e fortunato per questa nuova avventura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Molto felice ed entusiasta per questa nuova avventura. Molto fortunato a essere parte di questa società". Così, su Twitter, il nuovo acquisto del Milan Samu Castillejo dopo la presentazione ufficiale di ieri. L'esterno d'attacco spagnolo, appena arrivato a titolo definitivo dal Villarreal, non vede l'ora di esordire in maglia rossonera.