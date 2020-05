Milan, Castillejo: "Il Coronavirus fa paura, ma mi manca il calcio e spero di riprendere"

vedi letture

Intervistato dal quotidiano spagnolo As, Samu Castillejo ha parlato anche dell'emergenza Coronavirus in Italia e del possibile ritorno in campo dei rossoneri: "Mi manca il calcio, voglio sentire il campo. Spero che la situazione migliori: è la cosa più importante ora. Paolo e Daniel Maldini sono stati contagiati ma hanno gestito bene la malattia e per fortuna sono già guariti: quando il virus ti si avvicina in questo modo, hai davvero paura", le dichiarazioni del centrocampista offensivo del Milan. "Mi auguro che ci siano le condizioni per giocare di nuovo", la sua aggiunta.