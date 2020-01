© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista a Sky Sport l'esterno del Milan, Samu Castillejo, ha parlato anche del suo momento molto positivo: "È la prima volta che faccio tre partite di fila e penso che sia il mio miglior momento. Sono arrivate tre vittorie consecutive e questo è il nostro miglior momento".

Perché da bambino tifava per il Milan?

"Il sentimento non si può spiegare, fin da piccolo mi è rimasto il Milan dentro e quando è uscita la possibilità di venire qui non ci ho pensato neanche per un momento".