© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Milan Samu Castillejo ha parlato a Milan TV dopo il successo sulla SPAL: "Sono contento per come è andata la partita. Ho avuto anche l'occasione per segnare. Quando gioco metto sempre in campo voglia e cuore. Sono contento per la mia partita e per la vittoria. Nel calcio italiano non è mai facile vincere. Tutte le squadre si preparano bene. La Spal difende alta, ma noi abbiamo preparato bene la partita e alla fine abbiamo vinto. Il gruppo? Siamo una squadra. Dobbiamo lottare insieme, abbiamo avuto un momento di difficoltà. La squadra deve essere una famiglia, non si può pensare a se stessi. La prossima contro la Lazio? Sono una squadra molto forte, contro di loro non è mai facile. Domenica sarà una battaglia, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo dentro per vincere".