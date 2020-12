Milan, Castillejo: "La concorrenza ci fa crescere. Scudetto? Ragioniamo partita dopo partita"

Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del girone di Europa League contro lo Sparta Praga: "Siamo il Milan e c'è sempre concorrenza, anche quando sono arrivato era così. E' normale che ci sia concorrenza con Saelemaekers e questo, individualmente, ci fa crescere. Noi ragioniamo partita dopo partita e non ad altri obiettivi. Quello che stiamo facendo non si può negare, e vogliamo continuare così e raggiungere i nostri obiettivi".