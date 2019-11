Milan, Castillejo: "Mancano solo i risultati. Cena di squadra? Utile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del clubdel proprio rendimento in rossonero: "A Milano mi trovo benissimo. E’ una città molto bella e si può fare di tutto. Nei primi 6 mesi ho studiato la lingua e amici italiani mi hanno aiutato ad imparare. La cena di squadra? Magari la gente pensa che non sia il momento giusto per fare una cena. Ma in un momento difficile come questo, cene del genere fanno unione di gruppo e rendono la squadra più forte. Pioli? È un allenatore molto forte, che ogni giorno ti chiede di più. Gli piace tanto lavorare e a questa squadra serve. Mancano solo i risultati".