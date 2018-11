Milan, Castillejo: "Peccato per gli errori, ho voglia di giocare e segnare"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Qualche battuta per Samu Castillejo, ala del Milan, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Udinese. "Sono contento, ho voglia di giocare ma mi rimprovero quelle tre occasioni che ho fallito. Ho 23 anni, ho ancora tanto tempo per migliorare e segnare tanti gol per il Milan".